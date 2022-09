Guerre en Ukraine : Eric Ciotti s'oppose à l'aggravation des sanctions contre la Russie

Quel bilan tirer des sanctions occidentales imposées à la Russie, plus de six mois après le début de l'invasion russe en Ukraine ? Alors que le conflit s'enlise à l'est de l'Europe, Eric Ciotti est catégorique : il juge que ces sanctions internationales "n'ont pas atteint leur objectif". Invité dans l'interview politique de LCI ce mercredi 21 septembre, le député Les Républicains (LR) déplore qu'à l'inverse, "nous avons en Europe et en France des conséquences plus directes".

"Le conflit perdure et s'accentue", constate Eric Ciotti, interrogé sur l'appel, ce mercredi matin, de Vladimir Poutine à la mobilisation militaire partielle en Russie, et à l'évocation de la menace du nucléaire. S'il ne faut pas pour autant lever ces sanctions, "cela n'exonère pas de réfléchir à la pertinence de ce qui a été fait", estime-t-il. "Jusqu’à présent, tout ce qui a été fait a conduit à une accélération du conflit et à une menace très forte", tance l'élu. "Il est peut-être inutile d’aller encore au-delà, en renforçant les sanctions", conclue Eric Ciotti.