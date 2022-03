Espace : l'ESA suspend la mission ExoMars après avoir rompu sa collaboration avec la Russie

Au demeurant, Roscosmos avait pris les devants dès le 26 février : à l'annonce des sanctions européennes contre Moscou suite à l'offensive en Ukraine, elle avait riposté par une suspension des activités de son lanceur Soyouz depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française. Ce lanceur était utilisé pour les lancements de nombreuses missions de l'ESA. L'agence russe a aussi rappelé la petite centaine d'ingénieurs et techniciens qui y était installée.

La mission ExoMars prévoyait le lancement, en septembre, d'un rover de l'ESA, un véhicule spatial baptisé Rosalind Franklin, à destination de la planète Mars, à l'aide d'un lanceur et d'un atterrisseur russes. Selon une chorégraphie millimétrée, il devait être transporté par une fusée russe Proton depuis Baïkonour, au Kazakhstan, et se poser sur le sol martien à l'aide de l'atterrisseur "Kazatchok", également russe. Mais l'invasion de l'Ukraine, qui a commencé le 24 février, a perturbé cette coopération spatiale entre Moscou et les puissances occidentales, entamée à l'issue de la Guerre froide.