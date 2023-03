Est-il vrai que l'Allemagne "contourne les sanctions" avec une hausse de ses exportations vers la Russie ?

Les États membres de l'UE ont multiplié depuis un an les sanctions à l'égard de la Russie, notamment pour fragiliser son économie. Une position commune des 27 à laquelle l'Allemagne ferait semblant d'adhérer, si l'on en croit le président des Patriotes et ancien élu du RN Florian Philippot. "Pendant que des campagnes de presse sont faites contre les groupes français en Russie, l’Allemagne contourne les sanctions et se gave !", lance-t-il, tout en regrettant la "naïveté" et la "soumission" des autres pays européens.