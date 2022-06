Guerre en Ukraine : les États-Unis jugent "crédible" que la Russie vole du blé "pour le vendre"

Moscou ne dispose pas seulement du pétrole et du gaz comme moyen de pression. Trois mois après le début du conflit avec l'Ukraine, Vladimir Poutine se sert du spectre d'une crise alimentaire d'ampleur pour tenter de faire lever les sanctions économiques contre son pays. Selon Kiev, la Russie, qui bloque les ports ukrainiens en mer Noire et donc les exportations de blé, n'hésite d'ailleurs même plus à dérober leurs céréales pour son profit. Une affirmation "jugée" crédible, ce lundi, par le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, lors d'une conférence virtuelle sur l'insécurité alimentaire.