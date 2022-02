Guerre en Ukraine : les images détournées se multiplient sur les réseaux sociaux

Le déclenchement de la guerre en Ukraine est suivi de très près par les médias du monde entier, qui relaient en cette fin février les premières images des zones touchées par les bombardements. Des vidéos nous parviennent aussi de sources "amateures", via des civils capturant des séquences à l'aide de téléphones portables et les diffusant dans la foulée en ligne. Dans ce contexte, on observe sans surprise sur Internet une extension du conflit entre des partisans du camp russe et ceux qui prennent la défense de l'Ukraine.