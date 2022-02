Guerre en Ukraine : Etienne de Poncins, l'ambassadeur en première ligne pour protéger les Français

Etienne de Poncins n'en est pas à sa première gestion d'un conflit. En 2014, alors chef de la mission européenne Eucap-Nestor en Somalie, son rôle était de diriger les opérations pour le développement des compétences et des moyens maritimes de plusieurs pays (Somalie, Djibouti, Kenya, Seychelles, Tanzanie), afin de leur permettre de surveiller leurs eaux territoriales menacées par des pirates.

L'Europe, directement visée par Vladimir Poutine, n'est pas non plus un sujet qui lui est étranger. Dès 1993, il est nommé conseiller technique au sein du cabinet du ministre chargé des Affaires européennes, avant de devenir, en 1995, premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Une décennie plus tard, il publie un ouvrage sur la Constitution européenne, préfacé par l'ex-président Valéry Giscard d'Estaing, pour qui il avait été le porte-parole du temps où il présidait la Convention sur l'avenir de l'Europe, au moment du référendum de 2005.