Guerre en Ukraine : évacuations à Azovstal, destruction d'un navire de guerre russe... Le point sur la situation

Contre-offensive à Kharkiv. Selon l'Institut américain d'étude de la guerre, la contre-offensive ukrainienne dans la ville de Kharkiv a semblé porter ses fruits. Les forces armées ukrainiennes auraient réussi à reprendre plusieurs positions russes au nord et à l’est de la deuxième plus grande ville d’Ukraine. L'armée russe a détruit trois ponts routiers "pour ralentir la contre-offensive" dans la région, a assuré le ministère ukrainien de la Défense.

Kiev demande de l’aide et une mission de MSF. L'Ukraine a demandé, ce samedi 7 mai, à Médecins sans frontières d'organiser une mission pour évacuer et soigner les soldats retranchés dans l'aciérie Azovstal de Marioupol, dans un communiqué diffusé dans les heures qui ont suivi l'annonce de l'évacuation des civils. La vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, a écrit une lettre à Michel-Olivier Lacharité, responsable des programmes d'urgence de l'organisation humanitaire et chef de mission MSF en Ukraine, a indiqué un communiqué du ministère de la Réintégration des territoires temporairement occupés d'Ukraine.