Ukraine : incendie et explosion de munitions dans une base russe en Crimée

Cet incident intervient une semaine après une explosion des munitions destinées à l'aviation militaire dans un dépôt situé sur le territoire de l'aérodrome militaire de Saki, dans l'ouest de la Crimée. Elle avait fait un mort et plusieurs blessés. La Crimée, une péninsule d'Ukraine annexée en 2014 par Moscou, est en première ligne de l'offensive militaire que mène la Russie contre son voisin ukrainien depuis le 24 février. Des avions russes décollent quasi quotidiennement de Crimée pour frapper des cibles dans des régions sous le contrôle de Kiev et plusieurs zones de cette presqu'île sont situées dans le rayon d'action des canons et des drones ukrainiens.