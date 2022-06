Exportation des céréales : Macron appelle la Russie à "lever le blocus des ports ukrainiens"

L'ONU négocie depuis plusieurs semaines avec Moscou, Kiev et Ankara, caution militaire d'une utilisation de la mer Noire pour des navires civils, un accord qui permettrait aux céréales ukrainiennes de sortir du pays en sécurité et aux engrais produits par la Russie de revenir sur le marché international. Mais Moscou se plaint d'entraves à ses exportations à cause de sanctions économiques.

Pour autant, Emmanuel Macron a tenu à préciser que "les sanctions qui ont été successivement prises par les Européens ne touchent pas les produits agricoles russes, contrairement à ce qui a souvent été dit". Le président français a confirmé par ailleurs le soutien des Européens à l'initiative du Secrétaire général des Nations unies qui vise à apaiser les tensions sur les marchés agricoles et à assurer la libre circulation des denrées. "Il faut pour cela une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies à laquelle la Russie s'est opposée. J'espère qu'elle changera rapidement d'avis. En parallèle, nous œuvrons pour que d'autres voies puissent être suivies en particulier sur le Danube ou par la Roumanie", a-t-il souligné.