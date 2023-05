F-16, Ligue Arabe et Barack Obama… Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

Le président ukrainien en Arabie Saoudite. En marge de cette annonce, les discussions se poursuivent entre Volodymyr Zelensky et la communauté internationale. Après une tournée en Europe, le week-end est chargé pour le président ukrainien, qui s’est rendu au sommet de la Ligue arabe vendredi 19 mai, à Jeddah (Arabie Saoudite). "Malheureusement, certains pays dans le monde et ici, parmi vous, ferment les yeux sur ces prisons et annexions illégales", a-t-il fustigé en invitant les dirigeants de la région à "jeter un regard honnête" sur la guerre. Le chef de l’État, qui effectuait son premier déplacement au Moyen-Orient depuis le début de la guerre dans son pays, s'est adressé aux dirigeants d'une région beaucoup moins unie dans son soutien à l'Ukraine que ses alliés occidentaux.

Barack Obama persona non grata. Pendant ce temps, la Russie continue la guerre des visas. En effet, le Kremlin a annoncé l'interdiction d'entrée sur son territoire de plusieurs ressortissants américains... parmi lesquels figure l'ancien président Barack Obama. Une réponse aux sanctions imposées par les États-Unis : "En réponse aux sanctions antirusses, régulièrement imposées par l'administration Biden (...) l'entrée en Fédération de Russie est fermée à 500 Américains", a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Moscou a par ailleurs déclaré l’ONG Greenpeace "indésirable" dans le pays.