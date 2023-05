F-16 bientôt livrés aux Ukrainiens : ces avions peuvent-ils changer la donne ?

Mais pour certains observateurs, le système de défense russe est trop moderne face aux F-16...

C'est vrai. Les Ukrainiens n'iront pas frapper la Russie en profondeur et ils n'iront pas supprimer des systèmes de défense aérienne. Il faut bien se dire que dans tous les cas, aucune des deux armées n'obtiendra la domination dans les airs. Ça, c’est clair. Aucune des deux armées ne franchit la ligne de front depuis avril 2022. Cela fait un an que les avions russes ne cherchent plus à venir en territoire ukrainien. Et de la même manière, il ne faut pas imaginer que ça permette aux Ukrainiens d'aller en territoire maîtrisé par Moscou. L’intérêt, c'est de pouvoir larguer de chez eux des bombes qui peuvent aller loin.

En quoi ces F-16 peuvent-ils changer la donne sur le terrain ?

Quand vous disposez d'un tel panel d'armement, le soutien aux troupes au sol est encore plus important. Il faut imaginer que de jour comme de nuit, des hommes au sol vont pouvoir trouver une cible et "l'éclairer" avec un laser pour guider une bombe de très loin avec une efficacité accrue. Les Ukrainiens pourront avoir accès à de nouvelles missions, qu'ils ne savent pas encore faire. Il y a ensuite une dimension de défense aérienne contre les missiles et les drones iraniens. Ça permet aussi de mieux défendre leur propre territoire. Et enfin, il y aura un effet grâce au "volume". Aujourd'hui, le front fait 800 kilomètres de long. Les Ukrainiens peuvent compter sur 50 ou 70 avions de chasse opérationnels. C'est déjà beaucoup, mais s’ils en ont 40 ou 60 supplémentaires, cela démultiplie évidemment le potentiel pour être présent et actif sur tout le front. Et ça sera un gros avantage pour eux.