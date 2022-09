Face aux blocages russes, les États-Unis voudraient réformer l'ONU et son Conseil de sécurité

Lors d'un récent discours, l'ambassadrice américaine à l'ONU Linda Thomas-Greenfield a soutenu l'idée de "propositions sensibles et crédibles" visant à élargir et donc réformer le Conseil de sécurité. Il s'agirait de ne plus le réduire à ses actuels cinq uniques membres permanents (États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France), auxquels s'ajoutent les 10 non-permanents. "Nous ne devons pas défendre un statu quo intenable et dépassé", a-t-elle lancé, "mais plutôt faire preuve de flexibilité et d'ouverture, au nom d'une plus grande crédibilité et légitimité". Visant directement la Russie, elle a estimé que "tout membre permanent qui use de son droit de veto pour défendre ses propres actions perd toute autorité morale et doit être tenu pour responsable".