Guerre en Ukraine : face aux "fleuves de sang", le pape demande des couloirs humanitaires

Après la prière de l'Angelus, le pontife a appelé de ses vœux la mise en place "de vrais couloirs humanitaires" pour aider les populations. "Les victimes sont de plus en plus nombreuses, tout comme les personnes en fuite, plus particulièrement les mamans et les enfants. Le besoin d'une assistance humanitaire dans ce pays martyrisé croît d'heure en heure de manière dramatique", a expliqué l'Argentin. "J'adresse un appel de tout cœur pour que soient assurés de vrais couloirs humanitaires et soit garanti et facilité l'accès des aides aux zones assiégées pour offrir un secours vital à nos frères et sœurs opprimés par les bombes et la peur", lance-t-il encore.

Alors que de nombreux drapeaux ukrainiens étaient présents parmi les fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pensionnaire du Vatican a également milité pour l'arrêt des combats. "J'implore pour que les attaques armées s'arrêtent et pour que les négociations reprennent le dessus, le bon sens aussi, et que l'on recommence à respecter le droit international", exhorte-t-il, remerciant, du même coup, les journalistes qui "mettent leurs vies en danger" pour informer le monde sur les événements en Ukraine.