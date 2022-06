Fin des livraisons de gaz russe par gazoduc : la France manquera-t-elle de gaz cet été ?

Malgré tout, il n'y a pas lieu de tirer le signal d'alarme. La France importe, en effet, du gaz depuis d'autres pays, dont l'Espagne. Madrid a d'ailleurs récemment augmenté ses livraisons en la matière. De même, Paris a nettement augmenté ses achats de gaz naturel liquéfié (GNL), qui arrive par navire méthanier dans des terminaux proches de leur maximum technique, assure GRTgaz. Problème, ce dernier provient de... Russie. Ainsi, la France est devenue le plus gros acheteur de GNL russe dans le monde, affirme Lauri Myllyvirta, analyste du Centre for research on energy and clean Air (CREA) et qui a publié un rapport sur les ventes de pétrole et gaz russes cette semaine.

Par ailleurs, les stocks français, en vue de l'hiver prochain, sont largement suffisants pour l'hiver prochain (remplissage de 56% contre 50% habituellement).