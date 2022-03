France, premier employeur étranger en Ukraine : comment les PME vont-elles faire ?

"Nos problèmes actuellement, ce sont des livraisons qui ne sont pas faites en Ukraine. Des livraisons qui sont en attente en Russie et aussi des employés qui sont sur place. On souhaite les protéger derrière", explique Marc Besson, directeur marketing de l’entreprise. En cas d'annulation de commande, la société envisage déjà d'autres solutions. "Le matériel qui partira pour l’Ukraine, on va le reconfigurer pour qu’il puisse partir dans d’autres régions du monde, en France ou au Canada par exemple."

Plus au sud, en Vendée, une autre entreprise venait tout juste de décrocher un contrat avec l'Ukraine. Une centaine de machines aurait dû partir, pour une somme de plus d'1,5 million d'euros. Finalement, la guerre a tout gelé et seules trois ont pu être livrées. "La commande représentait quand même 5% de notre chiffre d’affaires, ce n’est pas rien. Mais encore une fois, ça n’aura pas de conséquence dramatique sur l’entreprise, en tout cas, à court terme", tente de relativiser le patron de l'entreprise, Benoît Carré.

L'avenir inquiète pourtant. En 2014, la société a failli mettre la clé sous la porte du fait de la crise en Crimée qui avait déstabilisé les marchés agricoles. Afin d'éviter de revivre une telle situation, le dirigeant a pris les devants. "On attend de voir, mais pour le moment, on a décidé de geler tous les investissements et tous les recrutements pour 2022", détaille-t-il.