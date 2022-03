Frappes contre une base militaire à l’ouest, journaliste américain tué, maire kidnappé… Le point sur la situation en Ukraine

Kiev en "état de siège". Les troupes russes cernent de plus en plus la capitale : présentes dans les faubourgs de la capitale, elles cherchent à éliminer les défenses à l'ouest et au nord de la ville pour la "bloquer". Des frappes russes ont détruit samedi par des tirs de roquette l'aéroport de Vassylkiv, à environ 40 kilomètres au sud de Kiev. un haut responsable ukrainien a déclaré que la capitale Kiev était désormais "une ville en état de siège".

Un journaliste étranger tué. Brent Renaud, un photographe et réalisateur indépendant de 50 ans, a été tué et un autre Américain a été blessé par balles dimanche à Irpin, dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Il est le premier journaliste étranger tué depuis le début de la guerre.

Un deuxième maire ukrainien enlevé. Le maire de Dniproroudné, dans le sud, a été enlevé dimanche par des soldats russes deux jours après le kidnapping du maire de Melitopol, selon le gouverneur de la région de Zaporojie. Ces enlèvements ont été condamnés par l'Union européenne.

Marioupol. Les efforts de l'armée russe se poursuivent sur cette ville stratégique entre la Crimée et le Donbass. Assiégée depuis douze jours, à court de nourriture, la cité est privée d'eau, de gaz, d'électricité, de communications. Des tentatives d'évacuation de centaines de milliers de civils ont échoué à plusieurs reprises. Plus de 2.100 habitants ont été tués depuis le début de l'offensive russe, a affirmé la mairie dimanche. Le Comité international de la Croix-Rouge met en garde contre "le scénario du pire" et appelle à un accord entre Moscou et Kiev pour mettre en place des couloirs humanitaires.