Frappes russes à Dnipro et Kiev, bombardements à Belgorod... Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

"Sérieux obstacles" à la paix. À Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a évoqué le conflit en cours avec l'envoyé spécial chinois Li Hui, qui s'était rendu le mois dernier à Kiev. Il a affirmé que la Russie souhaitait "une résolution politico-diplomatique du conflit" mais que "l'Ukraine et ses soutiens occidentaux mettaient de sérieux obstacles à la reprise des pourparlers de paix", selon la diplomatie russe. Un message similaire a été transmis par le président russe Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique avec son homologue brésilien Lula vendredi : il "a confirmé que la partie russe était ouverte au dialogue politique et diplomatique, lequel est toujours entravé par Kiev et ses soutiens occidentaux", a indiqué le Kremlin.

Nord Stream : l'Ukraine derrière le sabotage ? De nouvelles pistes dans l'enquête sur le sabotage des deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne en septembre 2022 mènent à l'Ukraine, affirme vendredi l’hebdomadaire allemand Der Spiegel. Les investigations policières au sujet de ces quatre énormes fuites de gaz en mer Baltique, précédées d'explosions sous-marines, se concentrent notamment sur un voilier, l'"Andromède", susceptible d'avoir servi au transport des explosifs utilisés pour le sabotage. Les métadonnées d'un mail envoyé lors de la location du voilier mèneraient à l'Ukraine, assure notamment le journal. Près de six mois après les explosions, la responsabilité de l'attaque reste un mystère.

L'Ukraine au programme d'un futur sommet de l'Otan. Le sommet de l'Otan qui doit se tenir en juillet à Vilnius sera consacré "surtout" au soutien concret à l'Ukraine, a déclaré vendredi le chancelier allemand Olaf Scholz. Répondant à une question sur l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Otan, qui sera à l'agenda du sommet, il a déclaré "qu'il s'agira à Vilnius avant tout d'organiser un soutien concret à l'Ukraine dans cette situation". La possibilité de l'adhésion de Kiev divise au sein de l'Alliance atlantique. "Personne n'est en mesure de vous dire exactement quelle sera la décision finale au sommet de Vilnius sur cette question", avait déclaré mercredi son secrétaire général Jens Stoltenberg.