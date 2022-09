Guerre en Ukraine : les énergies fossiles rapportent toujours des milliards à la Russie, selon un rapport

Les sanctions s'accumulent, mais le pactole reste imposant. D'après un rapport du Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), un centre indépendant basé en Finlande, les énergies fossiles continuent de rapporter gros à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon le CREA, "la Russie a gagné 158 milliards d'euros de revenus grâce aux exportations d'énergies fossiles dans les six premiers mois depuis le début de la guerre (24 février-24 août)". "L'Union européenne en a importé 54%, soit approximativement 85 milliards", indique le centre de recherche.

Pourtant, le volume d'énergies fossiles exporté par le pays de Vladimir Poutine est bien en baisse depuis les différents embargos. Mais l'envolée des prix, notamment celui du gaz, permet à Moscou de compenser cette diminution, et même d'obtenir des revenus supérieurs à l'avant-guerre. "La flambée des prix des énergies fossiles signifie que les revenus actuels de la Russie sont bien supérieurs à ceux des années précédentes, malgré les réductions des volumes d'exportation cette année", écrivent les auteurs.