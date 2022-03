Guerre en Ukraine : Henry Proglio, ancien patron d'EDF, "ne compte pas démissionner" de Rosatom

Droit dans ses bottes. Interrogé par le Journal du Dimanche, Henry Proglio a assuré qu'il ne se retirerait pas de du groupe russe Rosatom, dans lequel il travaille en tant que consultant. "Soyons clair : je ne compte pas démissionner", affirme avec force l'ancien patron d'EDF. "Je siège au comité consultatif international de cette agence, tout comme d’anciens dirigeants européens et personnalités du monde nucléaire. Il y a à mes côtés un Italien, un Finlandais, un Espagnol et un Japonais et aucun d’eux, à ma connaissance, ne s’est retiré", justifie-t-il.