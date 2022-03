Guerre en Ukraine : Ikea, Apple, Microsoft... Ces marques qui suspendent leurs activités en Russie

Plusieurs grands groupes américains ont également quitté provisoirement la Russie. Mardi 1er mars, Apple a annoncé avoir suspendu la vente de tous ses produits, après avoir arrêté les exportations vers le pays il y a déjà plusieurs jours. La multinationale Microsoft a pris la même décision ce vendredi, en suspendant les "nouvelles ventes" de ses produits et services en Russie. Les mastodontes du divertissement Disney et Sony Pictures y ont, eux, suspendu la sortie de leurs films dans les salles de cinéma.

Ford s'est à son tour éloigné de Moscou en arrêtant sa participation à une co-entreprise fabriquant des camionnettes dans le pays de Vladimir Poutine. Le groupe de micro-processeurs Intel et la plateforme de locations touristiques Airbnb se sont aussi désengagé.

En Europe, malgré 15.000 employés et 17 magasins en Russie et en Biélorussie, le géant suédois de l'ameublement Ikea a suspendu ses activités dans les deux pays, tout comme ses compatriotes Volvo et H&M. Et le Britannique Jaguar Land Rover a arrêté temporairement ses livraisons de véhicules.