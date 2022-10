Guerre en Ukraine : "Il faut arrêter avec le French bashing"

Vladimir Poutine a-t-il raté son calcul ? Plus de sept mois après le début du conflit, la Russie reste engluée dans la guerre face à l'Ukraine, aidée de toute part par les pays occidentaux. Invité de LCI ce mercredi, Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques (Iris), estime que le président russe a obtenu "l'effet inverse de ce qu'il voulait".

La pluie de missiles sur des villes ukrainiennes en début de semaine visait à "affaiblir l'Ukraine dans ses capacités industrielles et de vie, et à décourager la population ukrainienne, qu'elle soit lasse de la guerre", assure-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Il obtient exactement l'effet inverse : il ne fait que la galvaniser et resserrer les rangs, notamment entre le président Zelensky et la population."