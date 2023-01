Guerre en Ukraine : "Il n'y aura de paix juste et durable que dans une Russie post-Poutine", selon Dominique Moïsi

"Nous aiderons jusqu'à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable" a récemment déclaré le président français. Or, pour Dominique Moïsi, "il n'y aura de paix juste et durable que dans une Russie post-Poutine. Et pas que Poutine en tant qu'homme, mais post-Poutine en tant qu'idéologie".