Indépendance énergétique de l'UE : qu'attendre du Sommet de Versailles qui se tiendra jeudi et vendredi ?

"À ce retour brutal du tragique dans l'Histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques", avait déclaré le chef de l'État dans une allocution télévisée mercredi dernier. Il aura donc à prendre des décisions sur "une stratégie d'indépendance énergétique européenne" et sur "la défense européenne", avait-il déclaré. "Nous ne pouvons plus dépendre des autres, et notamment du gaz russe, pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines. Voilà pourquoi, après avoir décidé, pour la France, le développement des énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, je défendrai une stratégie d'indépendance énergétique européenne", avait indiqué Emmanuel Macron.

Depuis, Washington et Londres ont décidé d'arrêter les importations d'hydrocarbures russes mais l'Union européenne n'est pas prête à les suivre. Elle doit en revanche décider comment en être moins dépendante et diversifier ses sources d'énergie. La feuille de route sera discutée à Versailles, où les chefs d'État et de gouvernement devraient s'engager à "sortir de (leur) dépendance aux importations de gaz, pétrole et charbon russes", mais sans calendrier, selon un projet de conclusions consulté par l'AFP.