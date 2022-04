Guerre en Ukraine : inquiets d'une pénurie de blé, les Tunisiens font des réserves

Dans les supermarchés aussi, les rayons de farine sont souvent vides. En seulement deux heures et demie, un établissement a écoulé les 100 kilos de stock qu'il venait de recevoir. En cas de pénurie de farine, les Tunisiens seraient contraints de changer toute leur alimentation. "La majorité de notre culture et de notre cuisine est faite à base de farine", affirme une habitante.

Si l'inquiétude gagne la population, le gouvernement assure pourtant que les stocks ne sont pas en danger. "Même si on a très peu de moyens, on va continuer à financer ces produits de première nécessité" et ce même si ça pèse sur le budget de l'État, déclare Nasreddine Nsibi, le porte-parole du gouvernement.

Malgré ces affirmations, les entreprises agroalimentaires s'inquiètent aussi. Le responsable d'une entreprise explique d'ailleurs "préférer ne pas parler" à notre micro, en raison "des pressions" qu'il aurait reçues. Signe que le sujet est devenu sensible.