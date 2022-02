Guerre en Ukraine : inquiétudes autour de la sécurité de Volodymyr Zelensky

Depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a débuté, le président Volodymyr Zelensky est régulièrement la cible du pouvoir russe. Après avoir justifié son intervention par une volonté de "dénazification" et de "démilitarisation" de l'Ukraine, Vladimir Poutine a accusé le gouvernement ukrainien d'être "une clique de drogués et de néonazis" et a appelé l'armée ukrainienne à le renverser, semblant trahir ses propres intentions.