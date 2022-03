Guerre en Ukraine : le pape François enjoint le patriarche russe à éviter "le langage politique"

Entre Rome et Moscou, les attitudes divergent. Depuis le début de l'offensive armée en Ukraine, le 24 février dernier, les chefs des deux Églises partagent des visions différentes, le pape François multipliant les appels à la paix. Au cours de cet appel vidéo, mercredi 16 mars, le souverain pontife a convenu avec le patriarche orthodoxe, Kirill, allié du président russe Vladimir Poutine, que "l'Église ne doit pas utiliser le langage de la politique, mais le langage de Jésus".

Selon le Saint-Siège, cet entretien a porté sur "la guerre en Ukraine et le rôle des chrétiens et de leurs pasteurs pour tout faire afin de faire prévaloir la paix". "Nous devons unir nos efforts pour aider la paix, aider ceux qui souffrent, pour chercher les moyens d'arriver à la paix, pour faire taire les armes", a exhorté le pape. "Ceux qui paient le prix de la guerre, ce sont les gens, ce sont les soldats russes et les gens bombardés et qui meurent. (...) Les guerres sont toujours injustes. Parce que c'est le peuple de Dieu qui paie. Nos cœurs ne peuvent que pleurer face aux enfants, aux femmes tuées, à toutes les victimes de la guerre. La guerre n'est jamais la solution", a-t-il insisté. "Les Églises sont appelées à contribuer à renforcer la paix et la justice."