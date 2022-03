Ukraine : un groupe de travail international pour traquer les biens des oligarques russes

Ils constituent peut-être l'une des clés de ce conflit : les oligarques russes, qui concentrent richesses et pouvoir. Pour leur mener la vie dure et traquer leurs biens par-delà le monde, les Américains et leurs alliés ont lancé officiellement, mercredi 16 mars, un groupe de travail international. Il doit également permettre une meilleure application des sanctions occidentales en repérant tous ceux qui y échapperaient. "Nos sanctions, nos restrictions commerciales et d'autres mesures ont déjà eu un coût important pour la Russie (...), ce groupe de travail multilatéral va encore l'alourdir", a commenté Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor. "Les États-Unis travaillent déjà avec leurs partenaires internationaux pour geler et saisir, dans le monde entier, les biens appartenant à des oligarques russes visés par les sanctions", a de son côté rappelé le ministre de la Justice, Merrick Garland.