Guerre en Ukraine : un réfugié de 11 ans arrive tout seul en Slovaquie

Dans la foulée de son arrivée, dans la journée de samedi, des volontaires ont pris en charge le garçon. Ils lui ont fourni de la nourriture et des boissons. D'autres bénévoles ont ensuite contacté les proches du garçon en Slovaquie, qui sont venus le chercher et l'ont emmené à Bratislava. "Je suis très reconnaissante qu'on ait sauvé la vie de mon enfant", a salué dimanche Yulia Pisetskaya, sa mère, dans un message vidéo sur Facebook. "Dans votre petit pays, il y a des gens au grand cœur", a-t-elle déclaré. Les autorités ont répondu que l'adolescent avait "gagné le cœur de tous avec son sourire, son courage et sa détermination, digne d'un vrai héros".