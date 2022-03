Guerre en Ukraine : civils, armes, aide humanitaire... Que disent les lois internationales ?

Un pays en guerre ne peut pas non plus empêcher des civils de s'enfuir. Or, ce samedi 5 mars, les habitants de Marioupol n'ont pas pu quitter la ville comme prévu initialement. En cause, selon les Ukrainiens, des violations répétées du cessez-le-feu conclu. Quelques heures plus tard, l'armée russe a annoncé la reprise de l'offensive militaire. Et ce, alors que les civils étaient encore dans la ville, les empêchant ainsi de se mettre à l'abri. L'ensemble de ces règles ont été reconnues par la Russie (ou l'URSS, selon l'époque). Le pays actuellement dirigé par Vladimir Poutine a signé l'ensemble des quatre chapitres des Conventions de Genève qui les imposent.