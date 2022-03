Il resterait "quelques centaines de Français" en Ukraine, selon l'ambassadeur Etienne de Poncins

"Certains ne veulent pas partir", explique Etienne de Poncins, rappelant que les personnes accompagnées comprennent des Français, mais aussi des ressortissants franco-ukrainiens et des Ukrainiens qui travaillaient pour l'ambassade. "Ils pensaient être protégés en étant loin de Kiev, ce n'est pas le cas, ils revoient leurs analyses [...] Ceux qui partent maintenant sont ceux qui pensaient rester le plus longtemps possible, c’est un arrachement."

Parmi ceux qui hésitent encore, certains sont actuellement basés à Odessa, l'une des prochaines cibles potentielles de la Russie, selon l'ambassadeur. "Nous leur disons depuis le 19 février de quitter l'Ukraine. Ceux qui sont actuellement à Odessa, pensant être plus protégés, on les a appelés en leur disant 'partez'. Le problème, c'est que certains ne veulent pas. Nous ne pouvons faire que des recommandations."