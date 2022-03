En cas embargo occidental sur le pétrole russe, Moscou prédit des "conséquences catastrophiques"

Après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des territoires séparatistes de l'Est ukrainien en février, les Occidentaux ont également gelé le gazoduc Nord Stream II, reliant la Russie à l'Allemagne.

"Nous avons tout à fait le droit de prendre une décision similaire et de mettre notre embargo sur les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream I", qui achemine du gaz russe vers l'Europe et est rempli actuellement "à 100%", a indiqué le ministre. "Mais nous n'avons pas pris une telle décision pour le moment (...). Bien que les hommes politiques européens nous poussent à cela avec leurs déclarations et accusations", a-t-il souligné.