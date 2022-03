Guerre en Ukraine : 30.000 personnes évacuées de Marioupol en une semaine

Par ailleurs, les autorités locales ont dit ne pas connaître le bilan du bombardement, mercredi, du théâtre de Marioupol, où se cachaient "des centaines de personnes, principalement des femmes, enfants et personnes âgées". "Hier et aujourd'hui, malgré les tirs incessants, le déblaiement des débris et les opérations de sauvetage se poursuivent autant que possible", a indiqué la mairie.

L'émissaire ukrainienne aux droits humains, Lioudmyla Denissova, a de son côté déclaré à la télévision que l'abri situé dans le théâtre avait résisté au bombardement. "Nous n'avons pas encore les informations, mais nous pensons que tout le monde a survécu", a-t-elle assuré. "L'abri anti-aérien a survécu. (...) Les gens sortent vivants !", a également écrit un député ukrainien sur Facebook.