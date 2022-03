Ukraine : ce que se sont dit Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Olaf Scholz

Si la guerre en Ukraine apparait de plus en plus violentes, les discussions se poursuivent. Après une rencontre, ce jeudi 10 mars au matin, entre les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien, ce fut ensuite au tour d'Emmanuel Macron, de Vladimir Poutine et d'Olaf Scholz de s'entretenir, chacun depuis sa capitale.

L'échange s'est tenu à l'initiative du président français et du chancelier allemand, qui ont exigé du président russe un cessez-le-feu immédiat, insistant sur la nécessité que toute solution à la crise soit négociée entre la Russie et l'Ukraine. Les trois dirigeants sont convenus de rester en contact étroit au cours des prochains jours.