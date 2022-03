Ukraine : les bébés nés de mères porteuses dans l'impossibilité d'être récupérés par leurs parents

Les bébés nés de mères porteuses, victimes collatérales du conflit en Ukraine. Trois semaines après le début du conflit, des nouveaux-nés ne peuvent pas être récupérés par leurs parents d'intention. Une situation dénoncée par la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, qui a plaidé, mercredi 16 mars, pour leur évacuation.

"Pendant la pandémie, beaucoup de ces nouveaux-nés n'ont pas pu être récupérés, se sont retrouvés coincés et pris en charge dans des orphelinats", a déclaré Ylva Johansson devant des eurodéputés. Avant d'ajouter : "S'agissant des mères porteuses qui accouchent en ce moment, les bébés ne peuvent pas non plus être récupérés et se retrouvent dans une situation incertaine", a-t-elle averti. "Donc, de mon point de vue, il y a un besoin énorme d'évacuer ces enfants".