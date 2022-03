L'État français a reçu près de 30.000 propositions pour héberger des Ukrainiens

L'Hexagone organise sa solidarité. Ce vendredi 11 mars, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, s'est réjouie de constater que près de 30.000 propositions pour héberger les Ukrainiens fuyant la guerre avaient été reçues par l'État français, dont environ deux tiers émanent de particuliers.

"Sur la plateforme 'Je m'engage pour l'Ukraine', nous avons aujourd'hui environ 30.000 propositions d'hébergement", a-t-elle détaillé. Ce sont, "pour 11.000 d'entre elles, des solutions proposées par des collectivités locales ou par des acteurs publics ou privés, et pour un peu moins de 20.000 d'entre elles, des solutions proposées par des particuliers", a-t-elle ajouté.

Pour chacune de ces nombreuses propositions, l'État vérifie qu'elles sont bien réelles, et travaille ensuite avec les collectivités et des associations pour accompagner les quelques 10.000 Ukrainiens arrivés en France depuis le 24 février, début de l'invasion russe. D'autres doivent encore arriver sur le territoire national, dont une partie compte rejoindre "l'Espagne et le Portugal".