Guerre en Ukraine : l'ex-astronaute américain Scott Kelly renvoie sa médaille à la Russie

Ces différentes sorties sur les réseaux sociaux ont attiré l'attention de Dmitry Rogozin, patron de l'agence spatiale russe Roscosmos. Ce dernier, après avoir menacé à plusieurs reprises de se retirer de la Station spatiale internationale, s'en est pris personnellement à l'Américain, qui a passé un an dans l'espace, à bord de cette installation généralement à l'abri du chaos géopolitique, et détient le record du plus long séjour jamais réalisé à bord de l'ISS. "Vous êtes défiant et destructeur", a-t-il fustigé. "Peut-être que la démence et l'agressivité que vous avez développées sont une conséquence de la surcharge et du stress de quatre vols dans l'espace. Je vous invite à subir un examen à l'Institut du cerveau de notre Agence fédérale médicale et biologique", a-t-il raillé.