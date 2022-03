Biden qualifie Poutine de "criminel de guerre" : "impardonnable", réagit Moscou

Washington répète à l'envi qu'aucune troupe américaine ou de l'Otan ne foulera le sol ukrainien dans le cadre de l'invasion russe, qui dure depuis le 24 février. Pour autant, Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de "criminel de guerre", ce mercredi 16 mars. "C'est un criminel de guerre", a-t-il déclaré, sans plus de précisions, à une journaliste qui l'interrogeait alors qu'il quittait un événement consacré à la lutte contre les violences conjugales à la Maison Blanche.

"Le président parlait avec son cœur et à partir de ce que vous avez vu à la télévision, c'est-à-dire les actions barbares d'un dictateur brutal", a ensuite commenté sa porte-parole, Jen Psaki. Elle a précisé qu'une "procédure juridique (était) toujours en cours au département d'État" concernant une qualification légale de "crimes de guerre" commis par la Russie en Ukraine.

Et Moscou de réagir dans la foulée : "Nous considérons comme inacceptable et impardonnable une telle rhétorique du chef de l'État, dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par les agences TASS et Ria Novosti.