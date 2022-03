Guerre en Ukraine : sur quoi s'appuie la crainte d'attaques chimiques ?

Les États-Unis ont effectivement affirmé, mercredi 9 mars, que la Russie et la Chine répandaient "intentionnellement" des "mensonges" sur de prétendus laboratoires américains d'armes biologiques et chimiques en Ukraine. Cette accusation a été réitérée par le ministère russe de la Défense, jeudi, et Moscou a, dans la foulée, convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à ce propos, vendredi.

Si lors d'une audition parlementaire, la numéro trois de la diplomatie américaine, Victoria Nulan, a reconnu que l'Ukraine disposait "d'installations de recherche biologique", elle a nié tout "plan" ukrainien visant à utiliser "des armes biologiques dans le pays avec la coordination de l'Otan". Le premier ministre ukrainien a également dénoncé les accusations. "Personne ne développe une quelconque arme chimique ou de destruction massive sur mon territoire", a-t-il déclaré dans une adresse à la nation, vendredi.