Ukraine : "Prouvez que vous êtes avec nous", lance le président Zelensky aux eurodéputés

"Nous nous battons pour notre survie (…) mais nous nous battons aussi pour être des membres égaux en droits de l’Europe", a-t-il lancé, apparaissant à l'écran vêtu d'un simple T-shirt sombre. "Je suis ravi de voir que nous avons uni tous les pays de l'UE, mais je ne savais à quel prix cela allait se faire. C'est une tragédie pour moi, pour notre État", a déploré celui qui s'est déjà montré déçu face à la réaction des dirigeants européens, avant que l'UE ne débloque un dispositif militaire de 450 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe.

"Nous avons prouvé notre force et avons prouvé que nous sommes comme vous. Donc, prouvez que vous êtes avec nous et que vous n'allez pas nous laisser tomber, que vous êtes vraiment des Européens", a imploré le dirigeant, affirmant qu'alors, "la vie l'emportera sur la mort et l'avenir meilleur sur les heures sombres". Des déclarations accueillies par une large ovation dans l'hémicycle.