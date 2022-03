Guerre en Ukraine : un journaliste américain tué par balle à Irpin, un autre blessé

Un journaliste a été tué par balle, ce dimanche 13 mars à Irpin, ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Kiev, en Ukraine. Selon le chef de la police de la région de Kiev, Andriy Nebytov, il s'agit de Brent Renaud, un correspondant américain âgé de 51 ans, dans un premier temps identifié comme journaliste du New York Times.

"Le New York Times est profondément attristé d'apprendre la mort d'un journaliste américain en Ukraine, Brent Renaud", écrit dans un tweet le rédacteur en chef adjoint du journal américain et ancien chef du bureau de Moscou, Cliff Levy. "Brent était un photographe et un vidéaste talentueux, mais il n'était pas en reportage pour le New York Times en Ukraine", assure-t-il en renvoyant au communiqué officiel du quotidien américain. Selon celui-ci, le journaliste portait sur lui, au moment de sa mort, un badge du New York Times qui avait été édité "de nombreuses années auparavant". Détail qui a pu porter à confusion.