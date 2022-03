VIDÉO - "Elles partent et moi je reste combattre" : l'émotion du départ vers la France

Les envoyés spéciaux du 20H de TF1 étaient au côté, samedi 5 mars, d'une famille qui va devoir se quitter au pied d'un bus en direction de la Pologne, sans savoir s'ils se reverront un jour. Nathalie et sa fille Marie sont Ukrainiennes et retournent en France, à Saint-Gaudens (Saint-Gaudens), où elles vivent depuis 2 ans, chassées par une guerre qui leur arrache Dimitri, l'ainé. "Je voudrais rester, mais on ne peut pas parce qu'il y a la guerre", témoigne la fillette. "Elles partent en France et moi, je reste ici. Parce que j'ai 26 ans et je dois combattre contre les Russes. C'est comme ça que ça se passe", dit-il.