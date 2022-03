Ukraine : Volodymyr Zelensky appelle les mères russes à empêcher que leurs fils combattent

L'Ukraine a déjà invité, la semaine dernière, les mères de soldats russes capturés sur son territoire à venir les chercher, Kiev affirmant avoir fait des dizaines de prisonniers depuis le début de l'invasion du pays par Moscou. Le ministère de la Défense ukrainien a alors publié les numéros de téléphone et un courriel via lesquels les mères pouvaient obtenir des informations sur leurs fils prisonniers en Ukraine.

Lors du conflit entre Moscou et des indépendantistes tchétchènes dans les années 1990 et 2000, de nombreux jeunes conscrits russes avaient été envoyés au front et certains faits prisonniers. Des mères de soldats s'étaient alors mobilisées pour les faire revenir vivants ou ramener leurs cadavres, en n'hésitant pas à aller sur place, un mouvement qui avait nourri les protestations antiguerres en Russie.