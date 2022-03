"Si on tombe, vous tombez" : le Parlement ukrainien diffuse une vidéo choc de Paris sous les bombes

Paris pilonnée par les bombes, sous l'œil paniqué de vidéastes amateurs et les cris d'horreur des civils. Les images donnent la chair de poule. Et c'est bien là l'effet attendu par la Rada. Le Parlement ukrainien a publié, vendredi 11 mars sur son compte Twitter, une vidéo aux effets spéciaux ultra réalistes de 45 secondes, destinée à l'Union européenne, accusée de ne pas en faire assez pour protéger le pays, envahi par les Russes depuis le 24 février. "Vous pensez que ça ne vous concerne pas ? Aujourd'hui c'est l'Ukraine, demain, ce sera toute l'Europe", écrit la Rada. "Si on tombe, vous tombez", ajoute-t-elle.

Si les 27 ont exclu toute adhésion rapide de l'Ukraine, le pays veut rappeler que la guerre menée par Vladimir Poutine les menace tout autant. "Ce sont déjà les frontières de la France ou de l'Allemagne que nous défendons", affirmait ainsi, vendredi sur LCI, Igor Zhovkva, chef délégué de l'administration présidentielle à Kiev.