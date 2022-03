Guerre en Ukraine : "Jamais nous ne nous rendrons", lance le maire de Kiev

"En tant que maire de Kiev, je vous promets une chose, jamais les Russes n'entreront dans Kiev", a lancé l'ancien champion du monde de boxe, lors d'une visioconférence avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, assemblée du Conseil de l'Europe représentant les élus locaux et siégeant à Strasbourg. "Nous avons fortifié chaque bâtiment, chaque rue, chaque coin de la ville. Nous nous battrons pour défendre notre ville et notre avenir. Nous ne nous mettrons pas à genoux", a-t-il poursuivi.

La semaine dernière, Vitali Klitschko avait déjà assuré, dans une interview au Monde, que sa ville était "prête à se défendre (...) Il y a de la colère, de la rage, et il n’y aura pas de panique. Nous sommes des guerriers." Ce mardi, l'ancien boxeur a renouvelé son appel aux États européens à soutenir "économiquement, politiquement et militairement" l'Ukraine face à Vladimir Poutine. "Nous avons besoin d'armes, nous combattons l'une des armées les plus puissantes de la planète", a-t-il déclaré, alors que la capitale ukrainienne est soumise à un couvre-feu jusqu'à mercredi matin, le troisième depuis le début de la guerre.