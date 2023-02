Joe Biden à Kiev : secret bien gardé, images en "léger différé"… les dessous d’une visite sous haute sécurité

En réalité, le président avait quitté Washington samedi soir dans le secret, après avoir dîné avec son épouse. Il s'est envolé à bord de l'avion officiel des présidents américains, Air Force One, depuis la base militaire Joint Base Andrews dans le Maryland à 4h15 dimanche, dans l'obscurité la plus complète, selon les informations de la chaîne américaine. Les journalistes présents à bord pour suivre le déplacement avaient reçu la consigne de ne pas emporter leurs propres appareils avec eux. Joe Biden n'avait plus été vu en public jusqu'à son arrivée à Kiev ce lundi matin. Dans le courant de l'après-midi ce lundi, la Maison Blanche a fait savoir qu'elle avait prévenu la Russie de ce déplacement "quelques heures auparavant".

Le chef de la Maison Blanche s'est déplacé aux côtés d'une poignée d'accompagnateurs seulement, dont le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le chef de cabinet adjoint Jen O'Malley Dillon et son assistante personnelle Annie Tomasini. Signe de l'enjeu sécuritaire de ce rendez-vous, la possibilité d'une visite plus tôt dans l'année avait été exclue à plusieurs reprises par les autorités américaines, bien que Volodymyr Zelensky ait appelé son homologue à venir en Ukraine depuis plusieurs mois déjà. Obtenant finalement gain de cause, il a salué ce lundi à maintes reprises un moment "historique".