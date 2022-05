Guerre en Ukraine : Joe Biden réactive une loi datant de la Seconde guerre mondiale

"Cette journée est censée célébrer la paix et l'unité en Europe et la défaite des nazis lors de la deuxième guerre mondiale. C'est ce que l'on célèbre chaque année en Russie également. Au lieu de cela, Poutine pervertit l'histoire, tente de la changer, devrais-je dire, pour justifier sa guerre non provoquée et injustifiée, qui a entraîné des pertes de vies catastrophiques et une immense souffrance humaine", a déclaré Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, lors d’un point presse tenu ce lundi 8 mai.

"Nous continuons à faire ce que nous pouvons pour apporter notre soutien à l'Ukraine en cette période charnière en matière de sécurité et d'aide économique et humanitaire", a-t-elle ajouté en conclusion de son point presse hebdomadaire.