"Jour de la Victoire" : des parades militaires annulées partout en Russie le 9 mai, pour des raisons de sécurité

"Le fait que le Kremlin ait été frappé par un drone quelques jours avant le Jour de la Victoire montre que la Russie est de plus en plus vulnérable à ce type d'attaques", a estimé le ministère de la Défense britannique, ajoutant que "les risques de protestations et de mécontentement liés à la guerre en Ukraine sont également susceptibles d'avoir influencé le calcul des dirigeants russes".