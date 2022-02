Guerre en Ukraine : Kaliningrad, l'enclave russe bordée par l'Otan peut-elle envenimer le conflit ?

Contrairement à l'Ukraine, cette zone appartient à l'alliance militaire internationale. Jeudi, le président américain Joe Biden s'est déclaré prêt à défendre "le moindre pouce de territoire" de l'Otan. Si Vladimir Poutine a des vues sur les frontières de l'enclave de Kaliningrad, le conflit prendrait alors une autre dimension. "Si Kaliningrad avait l'intention de poser des pressions aux frontières, nous entrerions dans quelque chose de gravissime", avertit Carole Grimaud Potter.

Pour se rendre au sein de l'enclave, "les troupes russes passent par la voie maritime et non terrestre", poursuit-elle. "Elles ne pourraient pas passer par le corridor, protégé par l'Otan, sans gravement provoquer l'Occident. Les Russes le savent très bien. Toutefois, nous ne pouvons pas mettre de côté les volontés de la Russie de récupérer des zones tampons. Nous serions alors dans une autre configuration puisque les pays baltes et la Pologne font partie de l'Otan. Et l'article 5 donne l'autorisation aux pays alliés de défendre le pays attaqué."