Guerre en Ukraine : Kaliningrad, Transnistrie... Le conflit peut-il s'élargir ?

La guerre en Ukraine pourrait-elle s'élargir à d'autres territoires ? Depuis les premières heures de la journée de jeudi, les troupes russes sont entrées sur le sol ukrainien, et avancent jusqu'aux portes de la capitale, Kiev. Le lendemain, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, n'a pas caché son inquiétude quant aux ambitions de Vladimir Poutine. Au micro de France inter, il s'est dit "inquiet pour la suite", notamment au sud de l'Europe, pour la Moldavie et la Géorgie.

Ces deux pays ont reçu le soutien ce samedi du président de la République Emmanuel Macron, qui les a assurés de sa "détermination à les soutenir". Plus au nord, les pays baltes craignent également que le conflit ne s'étende à leurs portes. En cause, l'oblast de Kaliningrad. Ce petit territoire sur les côtes de la mer Baltique, situé entre la Pologne et la Lituanie, deux membres de l'Otan, pourrait envenimer le conflit.