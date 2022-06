Kaliningrad : une enclave russe très stratégique, encerclée par l’Otan

Kaliningrad n'a pas toujours été russe. Fondée en 1255 lors de l'expansion germanique en territoire slave, la ville est d'abord nommée Königsberg. Son nom devient Kaliningrad après la prise du territoire par les Soviétiques en 1945 et la défaite de l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L’oblast de Kaliningrad, grand de 200 kilomètres carrés, a longtemps été utilisé comme une plaque tournante de l’économie germanique, puis russe. Son positionnement sur la mer permet aux navires de naviguer vers d’autres pays. De plus, de nombreuses routes, adaptées aux véhicules et aux trains, ont été ouvertes afin de permettre le commerce avec ses voisins polonais et lituaniens. En 1996, ce territoire a obtenu le statut de zone économique spéciale, offrant de multiples avantages aux entreprises russes.